CGD

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recusou hoje pronunciar-se sobre as considerações do porta-voz do PS, João Galamba, quanto ao seu envolvimento na polémica da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

"É muito simples. É um caso encerrado, ponto final, parágrafo. É um caso [CGD] que está encerrado. Agora, olhemos para o futuro, e no futuro temos muito para tratar em relação à recapitalização da Caixa, como já disse", reiterou o chefe de Estado esta tarde, pelas 16:40, de visita ao Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica, no Porto.

O Presidente foi confrontado com as palavras do deputado do socialista João Galamba no programa de debate político do Canal Q e da rádio TSF "Sem Moderação", segundo as quais está tão envolvido na polémica da Caixa Geral de Depósitos como o ministro das Finanças, Mário Centeno.