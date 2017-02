Actualidade

O arguido Paulo Blanco considera que a Procuradoria-geral da República violou as regras básicas do direito processual ao divulgar os crimes de que é acusado na 'Operação Fizz', sem que ele próprio fosse notificado.

Em comunicado enviado à Lusa pelo advogado João Correia, Paulo Amaral Blanco diz não admitir "a violação das regras básicas de direito processual penal" quando é divulgado o essencial da acusação do processo "sem que ele próprio e o seu advogado tenham sido previamente notificados".

Paulo Blanco está acusado de corrupção ativa (em coautoria com os arguidos Manuel Vicente e Armindo Perpétuo Pires), branqueamento de capitais (em coautoria com os restantes arguidos), violação de segredo de justiça e falsificação de documento (também em coautoria com os restantes arguidos).