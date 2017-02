Actualidade

O ex-Presidente da República Cavaco Silva acusa BE e PCP de exercerem uma "influência negativa" na governação do país, com o executivo socialista a depender, "para a sua sobrevivência política", do apoio destes partidos.

No livro "Quinta-feira e outros dias", que chegou hoje às livrarias e será apresentado ao final da tarde pelo antigo chefe de Estado, Cavaco Silva centra-se na coabitação entre 2006 e 2011 com o então primeiro-ministro socialista José Sócrates.

Contudo, no 13.º capítulo, sobre "a interrupção voluntária da gravidez", o ex-Presidente da República fala brevemente do atual Governo, liderado pelo socialista António Costa, que tem o apoio parlamentar de BE, PCP e PEV, recordando um dos seus últimos vetos políticos: a revogação aprovada a 18 de dezembro de 2015 às alterações à lei da interrupção voluntária da gravidez votadas por PSD e CDS-PP antes do verão.