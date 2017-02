Curta-metragem

Atriz convocada para sequela, em curta-metragem, do filme Love Actually. Passa a 24 de março na BBC

A portuguesa Lúcia Moniz está confirmada na curta-metragem de 10 minutos que servirá de sequela a Love Actually ou O Amor Acontece, no título português com que chegou às salas de cinema já faz 14 anos. A iniciativa tem um fim benemérito.

Esta comédia romântica reuniu então (e agora) um elenco de luxo, com destaque para Hugh Grant, Rodrigo Santoro, Keira Knightley ou Colin Firth, este fazendo par com a atriz açoriana. Liam Neeson, Bill Nighy, Rowan Atkinson, Emma Thompson e Andrew Lincoln também contribuirão para a história a exibir a 24 de março na BBC.

Nas redes sociais os argumentistas pediram ideias aos fãs. Muitos sugerem uma homenagem ao falecido Alan Rickman, que alinhou no elenco original.