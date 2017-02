Facebook

Para celebrar o lançamento de ’24: Legacy’ em Portugal, a FOX Networks Group (FNG) é pioneira no uso da tecnologia do Facebook Messenger ao apresentar o 24 Legacy Game, FNG, uma nova experiência interativa para os fãs da série.

A partir de 16 de fevereiro, os fãs podem entrar no mundo de uma história original que coincide com ’24: Legacy’. Com um uso vanguardista da tecnologia chatbot do Facebook e com uma narrativa autêntica e original, este ‘telefone fictício’, permite aos fãs a imersão numa corrida em contrarrelógio para parar um ataque terrorista em solo americano.

O jogo oferece aos utilizadores uma experiência única ao serem forçados a tomar as decisões que um agente antiterrorista toma quando em campo. A narrativa do jogo corre num ambiente único do Facebook Messenger, com instruções encriptadas, recorrendo a vídeo, áudio e outros suportes para reconstruir o universo de ‘24’.