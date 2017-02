Viana do Castelo

A Câmara de Viana do Castelo aprovou hoje um voto de protesto contra o fecho da delegação da RTP por considerar que a estação pública de televisão tem "o dever de prestar um serviço de proximidade às regiões".

O texto final do documento, aprovado por unanimidade, em reunião camarária, resultou de duas propostas apresentadas pela maioria socialista no executivo e pela bancada do PSD.

A autarquia da capital do Alto Minho "vai dar conhecimento deste voto de protesto à tutela (Ministério da Cultura), aos grupos parlamentares e à administração da RTP, para denunciar uma decisão unilateral, sem qualquer auscultação às forças vivas da região de influência da delegação".