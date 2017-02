Distinção

A 20.ª edição dos “Óscares do Vinho” – como são conhecidos estes prémios – vai ter lugar no salão nobre do Centro de Congressos da Alfândega, no Porto, e é já na sexta-feira, dia 17 de fevereiro. Um regresso ao Norte do país e às margens do Douro para uma cerimónia que pretende celebrar e distinguir o compromisso com a excelência do sector vitivinícola e gastronómico nacional.

Uma noite, já emblemática, onde as emoções estão ao rubro com a premiação de personalidades, empresas e instituições em 20 categorias distintas, assim como os melhores vinhos provados pela Revista de Vinhos no ano que sucede a cerimónia. Esta vai ser, sem dúvida, uma edição especial, ao longo da qual serão homenageados aqueles que foram fazendo parte deste percurso de 20 anos. Um olhar para o passado e o recordar de muitos momentos que tiveram lugar desde aquela noite, em 1998, onde 200 pessoas se juntaram no Hotel do Bussaco, no Luso, para celebrar a primeira edição dos prémios da Revista de Vinhos. É incontornável perceber que longo destas duas décadas esta foi uma “Gala” que cresceu e ganhou a importância que o mercado hoje lhe confere: um evento de referência, uma noite de divulgação e entrega de prémios que os agentes reconhecem como os mais prestigiados e relevantes do sector.

As escolhas estão, como sempre, no “segredo dos deuses” e pouco ou nada se sabe até ao momento. Resta esperar pela cerimónia, que contará com a presença de quase um milhar de pessoas, para descobrir quem são os premiados. Uma noite de reencontros e muitas emoções, a demonstrar o valor e a vivacidade do sector nos dias que correm.

Nesta que é a 20.ª edição são 20 as categorias premiadas. Destaca-se o regresso da distinção para o melhor Sommelier, reconhecendo assim a relevância que estes profissionais têm na restauração e na divulgação dos nossos vinhos. Entre empresas, instituições e personalidades, a Revista de Vinhos elege muitos outros, distinguindo-os com um troféu em prata da autoria da designer de jóias Maria João Bahia. ‘David Lopes Ramos’ e o ‘Senhor do Vinho’ dão nome aos “prémios carreira”, que distinguem personalidades com vida e obra reconhecida nos campos da gastronomia e vinho, respectivamente. ‘Produtor’, ‘Produtor Revelação’, ‘Enólogo’, ‘Enólogo de Vinhos Generosos’, ‘Identidade e Carácter’, ‘Empresa’, ‘Empresa de Vinhos Generosos’, ‘Adega Cooperativa’, ‘Organização Vitivinícola’, ‘Viticultura’, ‘Enoturismo’, ‘Garrafeira’, ‘Wine Bar’, ‘Loja Gourmet’, ‘Restaurante’, ‘Restaurante de Cozinha Tradicional’ e ainda uma distinção para a melhor ‘Campanha Publicitária’ do ano completam as 20 categorias a premiar.

À semelhança de edições anteriores são distinguidos – com o ‘Prémio Excelência’ – aqueles que na opinião dos críticos da Revista de Vinhos foram os 30 melhores vinhos do ano. A Revista distingue ainda os melhores vinhos de cada região vitivinícola, que levam para casa, ou melhor, para a adega o título de ‘Melhores de Portugal’.