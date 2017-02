Actualidade

Os prados marinhos - zonas costeiras cobertas por algas semelhantes a erva dos campos - têm a capacidade de remover da água grande quantidade de bactérias nocivas para humanos e animais marinhos, revela um estudo publicado hoje na revista Science.

O papel fundamental dos prados marinhos como promotores da biodiversidade, funcionando como zona de abrigo, alimentação e reprodução de numerosas espécies é conhecido, mas o estudo publicado hoje evidencia a importância desses ecossistemas para a saúde humana, destacando o papel de promotor da qualidade da água em zonas costeiras cada vez mais densamente povoadas.

O estudo integra trabalhos de investigadores da universidade de Cornell, nos Estados Unidos, do Instituto Australiano de Ciências Marinhas, do Centro Científico do Mónaco e da universidade de Makassar, na Indonésia.