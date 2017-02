Actualidade

As dormidas em hotelaria no Centro de Portugal renderam 228,5 milhões de euros em 2016, ano que foi hoje considerado pela Turismo do Centro como "o melhor de sempre para a atividade turística na região".

Com base em dados do Instituto Nacional de Estatística, a Turismo do Centro destaca o aumento das dormidas em hotelaria de cidadãos estrangeiros no Centro de Portugal, que cresceram 12,3%. Os cidadãos nacionais aumentaram também as suas dormidas em 7,9%.

No total global, as dormidas em 2016 no Centro de Portugal registaram um crescimento de 9,74%, ficando muito perto dos cinco milhões (4.943.896), número que subirá quando for contabilizada a atividade do turismo rural e das unidades de turismo local.