Actualidade

A Malásia não vai entregar o corpo do meio-irmão do líder da Coreia do Norte até a família fornecer uma amostra de DNA, apesar do pedido Pyongyang, disse o chefe da polícia do estado de Selangor à AFP.

"Até agora nenhum familiar ou pessoa próxima de Kim apareceu para identificar ou reclamar o corpo. Precisamos de uma amostra de ADN de um membro da família para estabelecer o perfil da pessoa morta", disse Abdul Samah Mat.

"A Coreia do Norte pediu a entrega do corpo, mas antes de o entregarmos temos de identificar a quem é que pertence", acrescentou.