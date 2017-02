Actualidade

Sete agentes da polícia de Hong Kong foram hoje condenados a dois anos de prisão pelo que o juiz classificou como um ataque violento a um manifestante durante os protestos pró-democracia de 2014, que foi captado por uma televisão.

Os sete já tinham sido condenados no início da semana por agressão que causou dano corporal ao ativista do Partido Cívico Ken Tsang, mas foram inocentados de uma acusação mais grave, de danos corporais severos com intenção. No entanto, a pena só hoje foi conhecida.

As imagens de vídeo do ataque, captadas por um canal televisivo local, perto da sede do Governo, chocaram os residentes e prejudicaram a imagem da polícia.