Actualidade

Os principais empregadores sul-coreanos alertaram para o possível impacto na economia nacional que poderá ter a detenção do herdeiro da Samsung, no âmbito do caso de corrupção e tráfico de influência que levou à destituição da chefe de Estado.

Lee Jae-yong, vice-presidente de Samsung Electronics e líder de facto do grupo empresarial que representa aproximadamente 20% da economia nacional, foi detido na quinta-feira e acusado de ter pagado cerca de 40 milhões de dólares (cerca de 37 milhões de euros) em subornos à confidente da ex-Presidente Park Geun-Hye, Choi Soon-Sil, em troca de favores políticos.

Lee Jae-Yong já tinha sido interrogado várias vezes neste caso, que abalou o país e levou à destituição da Presidente.