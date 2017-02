Actualidade

O número de mortos no atentado suicida contra um templo sufista no sul do Paquistão aumentou hoje para 76, enquanto 210 pessoas ficaram feridas, incluindo 40 em estado crítico, disse à EFE uma fonte policial.

"Os mortos aumentaram para 76 e há 40 feridos muito graves", disse Rasool Bakhsh, chefe da esquadra de polícia da cidade de Shewan, na província de Sindh, onde ocorreu o atentado na quinta-feira à tarde.

A mesma fonte indicou que a cidade está de luto, com a maioria das lojas encerradas e uma forte presença de segurança com 200 agentes destacados para a zona.