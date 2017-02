Actualidade

O escritor brasileiro Raduan Nassar recebe hoje, em São Paulo, no Brasil, o Prémio Camões do ano de 2016, numa cerimónia a realizar no Museu Lasar Segall, informou o Governo de Brasília.

A cerimónia conta com o ministro brasileiro da Cultura, Roberto Freire, e o Governo de Lisboa estará representado pelo embaixador de Portugal em Brasília, Jorge Cabral. O ministro português da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, "não poderá estar presente, por razões de agenda", segundo o seu gabinete.

Autor de obras como "Lavoura Arcaica" (1975) e "Um Copo de Cólera" (1978), Raduan Nassar foi distinguido em maio de 2016 com o Prémio Camões, por um júri constituído pelos professores, autores e investigadores Sérgio Alcides do Amaral e Flora Süssekind, pelo Brasil, Paula Morão e Pedro Mexia, por Portugal, e Inocência Mata e Lourenço de Rosário, pelos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.