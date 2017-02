Actualidade

A China ordenou o encerramento de mercados de aves vivas nas regiões centro e sul do país, numa altura em que enfrenta um grave surto do vírus H7N9 da gripe das aves, com 87 mortos só este ano.

A imprensa estatal noticia hoje que a Comissão Nacional de Saúde e Planificação Familiar ordenou o encerramento em todos os locais onde foram registados casos de infeção.

A maioria ocorreu nos deltas do rio Yangtze e do rio das Pérolas, que inclui Macau e Hong Kong, regiões com condições meteorológicas propícias à transmissão do vírus, devido ao inverno ameno e húmido.