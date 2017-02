Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje a subir 0,16% para 4.636,43 pontos, depois de ter fechado a sessão de quinta-feira com uma subida ligeira.

O principal índice da bolsa portuguesa (PSI20) encerrou na quinta-feira a subir 0,03%, num dia em que as principais bolsas europeias terminaram em terreno negativo.

Das 17 cotadas que integram o PSI20, nove subiram e oito desceram, com a Pharol no topo das subidas (2,09%) e a Caixa Económica Montepio Geral a liderar as descidas (3,37%).