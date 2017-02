Actualidade

O Equador realiza no domingo eleições presidenciais e legislativas, optando entre o modelo de Socialismo do século XXI há dez anos no poder e uma oposição dividida mas convencida da possibilidade de governar caso haja uma segunda volta.

Em simultâneo, decorrerá também um referendo promovido pelo Governo, que quer proibir que pessoas em cargos públicos tenham contas ou bens em paraísos fiscais.

As propostas do partido no poder são agora defendidas pelo ex-vice-presidente Lenin Moreno, que pretende suceder na Presidência ao companheiro de fileiras Rafael Correa, já que o chefe de Estado cessante tenciona afastar-se da política equatoriana e ir viver para a Bélgica, o país de origem da mulher, Anne Malherbe.