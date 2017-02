Actualidade

O livro para crianças "A história da Gata das Botas", que a autora britânica Beatrix Potter escreveu em 1914 e deixou inédito, é publicado na próxima semana em Portugal, revelou a editora Asa.

A edição portuguesa, com tradução de Paula Neves, acontece alguns meses depois da publicação em língua inglesa, por ocasião do 150.º aniversário do nascimento de Beatrix Potter, com ilustrações inéditas de Quentin Blake, 84 anos.

Esta edição ilustrada do conto infantil chega agora aos leitores, mais de um século depois de Beatrix Potter o ter escrito, em 1914, mas que nunca conseguiu publicar. A par do texto, a autora e ilustradora deixou apenas uma aguarela completa, que revela uma gata vestida com casaco e botas de caçador, com uma espingarda ao ombro e um rato numa das patas.