Actualidade

A Junta de Freguesia de São Pedro da Cova, Gondomar, pede uma indemnização superior a dois milhões de euros devido à deposição de toneladas de resíduos perigosos nas escombreiras locais e entregou hoje os documentos necessários no tribunal.

A indemnização é reclamada em nome da população de S. Pedro da Cova aos seis acusados pelo Ministério Público (MP) e à sociedade Baía do Tejo, SA, que incorporou a Urbindústria, no âmbito de um processo-crime cuja acusação foi tornada pública no dia 07 pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto.

Em declarações aos jornalistas à saída do Tribunal de Gondomar, após entregar o pedido de indemnização cível, o presidente da União de Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova, Daniel Vieira, acusou os arguidos de terem "congeminado" um "crime ambiental", frisando que a população "tem de ser compensada" pelas "graves consequências para o meio ambiente e para a saúde pública", bem como pela "estigmatização do território".