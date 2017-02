Actualidade

O Comité Central do PCP vai reunir-se entre sábado e domingo na sede nacional, em Lisboa, para "análise da situação politica, económica e social e tarefas" a desenvolver.

Segundo fonte partidária, o órgão dirigente alargado entre congressos, eleito na reunião magna de dezembro de 2016 e composto por 146 elementos, vai debruçar-se, entre outros assuntos, sobre as eleições autárquicas que se realizam no outono deste ano e as diversas iniciativas do PCP sobre legislação laboral, além da campanha sobre assuntos europeus, a ser lançada em breve.

O encontro tem início marcado para as 11:00 de sábado e prolonga-se por domingo. Pelas 18:00 do último dia de trabalhos, o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, protagonizará uma conferência de imprensa para dar conta das principais conclusões.