Festival

Há já algum tempo que havia a vontade de explorar o potencial turístico da vasta área que é o concelho de Coruche, «um território natural com uma grande área florestal, ideal para a prática de BBT, observação de aves, desportos náuticos, cycling ou caminhadas», sublinha Francisco Oliveira, presidente da câmara desta vila ribatejana, na apresentação do Rubis Gás Up, onde o Destak esteve presente.

E este Festival Internacional de Balonismo, que a Windpassanger organiza de 28 de março a 2 abril, é um passo de gigante nesse sentido. A partir de hoje, já é possível reservar no site do evento o seu bilhete para um voo de balão com 60/90minutos de duração. Esta é, aliás, a única forma de garantir lugar na festa. Numa parceria com a Quercus, ao adquirir o voo com um custo de €159 por pessoa, o visitante compra também uma árvore de espécie autóctone que, em outubro, será plantada numa herdade do concelho. Aqui convém fazer um parêntesis para sublinhar que a tal região alinha no top 25 dos locais de maior biodiversidade do planeta, pelo que a preocupação ambiental do evento não é puro marketing.

O festival – com palco central junto à Praça de Touro e à beira do rio Sorraia – prevê a participação de 35/40 equipas de balonismo, 20% das quais com formas especiais como a mota Yamaha de 50mx45mdaHolanda, o pelicano do Brasil ou a coruja de Las Vegas, aqui numa feliz coincidência já que este é o símbolo de Coruche. «A expectativa é que hajam mais edições e que um dia cheguemos aos 100 balões de ar quente», avisa Guido dos Santos, director de operações da Windpassanger, empresa que, ao longo de todo o ano, propõe voos de balõe sem Coruche.

Durante seis dias, além dos voos livres, os visitantes poderão experimentar voos estáticos (grátis), assistir ao espetáculo de luz e som Night Glow, apreciar o artesanato local, desfrutar da gastronomia regional e/ou street food. As compras de artesanato no valor de €20 dão acesso ao sorteio de uma viagem de balão. Para as crianças, há insufláveis e air bungee. No dia 1 de abril, o evento será transmitido em direto no programa Aqui Portugal, entre as 14h30 e as 20h00, naRTP1.