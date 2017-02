Actualidade

A Altice Labs, da multinacional francesa que detém a PT Portugal, celebrou hoje um protocolo com a Ericsson para a aceleração do 5G (quinta geração móvel).

Na celebração do primeiro aniversário da Altice Labs, em Aveiro, foi concretizado um memorando de entendimento com a Ericsson para a aceleração do 5G, através de atividades de investigação e desenvolvimento (I&D) conjuntas, debates de ideias, realização de pilotos e demonstrações de equipamentos e aplicações 5G.

"Ter o 5G estandardizado antes de 2020 vai ser muito difícil, mas as primeiras demonstrações deverão ocorrer provavelmente nessa altura", antecipou o diretor geral da Altice Labs, Alcino Lavrador, durante uma visita aos dois novos laboratórios, o de 5G e o Future Lab, com o presidente executivo da Altice, Michel Combes, o presidente da PT Portugal, Paulo Neves, e o responsável pela área tecnológica da PT, Alexandre Fonseca.