Ericsson

O presidente executivo da Ericsson Telecomunicações, Pedro Queirós, avançou hoje que os operadores terão de lançar em 2020 uma cidade em 5G (quinta geração móvel) e espera que essa cidade seja Aveiro.

"Os operadores em 2020 vão ter de lançar uma cidade em 5G. Espero que seja Aveiro, fica a intenção de que a primeira cidade seja em Portugal", disse Pedro Queirós, no âmbito da celebração de um protocolo com a Altice Labs, do grupo francês Altice, para a aceleração da nova tecnologia 5G.

Inaugurada em Aveiro, em janeiro de 2016, a Altice Labs, da multinacional francesa Altice que detém a PT Portugal, foi hoje palco da concretização do protocolo com a Ericsson para a aceleração do 5G, através de atividades de investigação e desenvolvimento (I&D) conjuntas, realização de pilotos e demonstrações de equipamentos e aplicações 5G, iniciativa que marca o primeiro aniversário do centro de inovação da Altice para o mundo.