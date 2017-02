Actualidade

O Governo estimou que as empresas possam poupar 35 milhões de euros já este ano com a aprovação hoje da redução do Pagamento Especial por Conta (PEC), lembrando que esta era uma medida temporária que vigora há vinte anos.

No debate da proposta de lei do Governo, que prevê uma redução de 100 euros no PEC para todas as empresas sujeitas ao seu pagamento, para vigorar em 2017 e 2018, e uma descida adicional de 12,5% do remanescente da coleta paga por cada empresa, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Rocha Andrade, lembrou que o PEC nasceu "como medida temporária destinada a ajudar no combate à fraude" mas que se foi prolongando no tempo, por quase duas décadas.

"Serão 35 milhões de euros a menos que estas empresas pagarão já este ano, se esta Assembleia da República legislar neste sentido", disse, estimando ainda que entre em vigor em janeiro de 2019 um regime simplificado que dispense as obrigações declarativas em IRC.