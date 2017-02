Festa

O dia dos namorados já foi, mas o baile mais romântico da Freguesia de Santo António está marcado para hoje, às 22h, no Museu Nacional da História Natural e da Ciência.

O espaço volta a ser palco do emblemático e já tradicional O Baile de São Valentim, que abre as portas ao amor e convida a dançar ao som dos The Jukeboxer’s, uma banda de covers dos anos 50, 60 e 70.

Naquela que é já a quarta edição, com entrada livre, o baile mais romântico do ano volta a lembrar o São Valentim e desafia todos a celebrarem o amor, reunindo amigos e até, quem sabe, unindo caras-metades.

O local foi escolhido a preceito para relembrar o ambiente e os romances de outros épocas. A essência dos namoros à janela, entre bilhetes e recados, renasce neste baile que recupera o glamour de outros tempos.

O convite é feito a todos os que se queiram divertir numa noite que se quer divertida e agradável, com muito brilho, luzes, música e, claro, boa companhia.

A edição do ano passado teve casa cheia, contando com mais de cerca de 700 participantes, sendo a música assegurada pela mesma banda.