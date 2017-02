Música

A Fundação Calouste Gulbenkian prepara-se para mais um domingo de portas abertas. No próximo dia 19, os músicos Rising Stars vão ser protagonistas de cinco concertos.

Nesta edição de Portas Abertas – Rising Stars, vai subir ao palco a formação Armida Quartett, os pianistas Christopher Park e Mariam Batsashvili, o clarinetista Horácio Ferreira e a violinista Tamsin Waley-Cohen, cinco dos seis Rising Stars eleitos no âmbito das temporadas de música 2016-2017.

Os Rising Stars são jovens músicos de excecional talento que recebem formação no sentido de se tornarem mais aptos na gestão dos seus percursos artísticos. Trata-se de uma nomeação da ECHO – European Concert Hall Organization, constituída pelas mais prestigiadas salas de concertos da Europa, entre as quais a Gulbenkian Música. Nesse sentido, as suas atuações são obviamente uma oportunidade de consolidar a sua experiência musical no período inicial das suas carreiras.

A par destes concertos Rising Stars, associam-se outros jovens artistas em diversas atividades e diferentes espaços. Dirigido por Paulo Lourenço, o Coro Estágio Gulbenkian apresenta-se ao lado da pianista Jill Lawson. E a Academia de Música de Lisboa propõe a descoberta de uma Camerata de jovens músicos, com direção musical de Rui Fernandes.

Ao longo do dia, é exibido, em vários horários, o documentário Op.ção, de Tiago Figueiredo, que relata o percurso do Estágio Gulbenkian para Orquestra em 2015.

Realizam-se também duas oficinas de exploração musical para famílias, com o formador Nuno Cintrão. A inscrição faz-se no próprio dia.

São estas as propostas da Gulbenkian Música para mais uma edição da iniciativa Portas Abertas, um dia especial para visitar a Fundação e participar nas várias atividades de entrada livre que vão ter lugar ao longo de todo o domingo.

19 de fevereiro

10:30 Oficina para famílias: Eu compositor?!?

11:00 Concerto Rising Star: Armida Quartett

12:10 - 18:45 Documentário: Op.ção, de Tiago Figueiredo

13:00 Concerto Rising Star: Christopher Park

14:00 Concerto: Camerata da Academia de Música de Lisboa

15:00 Concerto Rising Star: Horácio Ferreira

16:00 Concerto: Coro Estágio Gulbenkian

16:30 Oficina para famílias: Eu compositor?!?

17:00 Concerto Rising Star: Mariam Batsashvili

19:00 Concerto Rising Star: Tamsin Waley-Cohen