Gastronomia

Entre hoje e 5 de março, o Festival do Choco, em Setúbal dá carta branca a 26 restaurantes, que vão apresentar ementas com este petisco servido de diferentes formas.

É possível prová-lo frito, assado com e sem tinta, ensopado, à antiga, em caldeirada, estufado, ao alhinho e de pitéu, além de feijoada de ovas.

No âmbito do evento, Mikael Moreira, chef da Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal, conduz hoje, às 18h, no Mercado do Livramento, uma aula de culinária, gratuita. A 5 de março, na Casa da Baía, há uma mostra e degustação comentada, com um custo de seis euros.

Tel. 265 545 010