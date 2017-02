Espetáculo

Filipe La Féria estreou uma nova versão do musical que se debruça sobre a grande diva do fado.

"Amália - O Musical", de Filipe La Féria foi uma das últimas vontades de Amália Rodrigues que em 1998 manifestou o desejo de ver a sua vida num grande musical.

Em 1999, o musical subiu ao palco do Casino do Funchal, e esteve durante seis anos consecutivos em cena tanto em Portugal como numa grande digressão internacional. Só em Paris teve cinquenta mil espetadores, na sua apresentação no Zenith. Vista por mais de três milhões e meio de espetadores, tornou-se mo maior sucesso de sempre da história do teatro português.

De regresso aos palcos, o espetáculo apresenta-se numa nova versão, que já está em cena no Teatro Politeama, em Lisboa.

Esta renovada produção conta com a participação de todo o elenco original que reúne os mais significativos nomes do Fado e do teatro português como Alexandra, Anabela, Liana, Carlos Quintas e Tiago Diogo à frente de um elenco de mais de 50 fadistas, atores, bailarinos e músicos.

"Amália – o Musical" é um espetáculo transversal a todo o público e a todas as idades, e uma grande lição de português, história e literatura para as novas gerações.

Local: Teatro Politeama, em Lisboa

Horário: até 26 de fevereiro, às 21h30

Preço: €10 a €30