Apresentação

Golden Cap é o primeiro LP dos Them Flying Monkeys, editado pela Sony Music Entertainment, e vai ser apresentado no Musicbox em Lisboa, esta noite, e no Passos Manuel, no Porto, no próximo dia 25.

Os Them Flying Monkeys são uma banda de rock alternativo, feita nascer em Sintra pelas mãos de Diogo Sá (guitarrista), Francisco Dias Pereira (teclista), Hugo Luzio (baterista), João Tomázio (baixista) e Luís Judícibus (vocalista e guitarrista), cinco amigos de longa data.

‘Golden Cap’ é o primeiro LP dos Them Flying Monkeys, editado pela Sony Music Entertainment. Nele conta-se a história de Molly e unem-se as duas facetas da banda, uma mais negra e sombria, onde o ruído e a energia turbulenta encarnam a figura da bruxa má que envenena e atraiçoa e a outra mais cintilante e luminosa, onde a melodia e os sintetizadores flutuantes encaminham a Molly pela célebre estrada dos tijolos amarelos, conduzindo-a aos macacos alados.

Os concertos de apresentação do disco estão marcados para dia 17 de Fevereiro, no Musicbox Lisboa e dia 25 de Fevereiro no Porto, no Passos Manuel.