Música

Os Soulfly do brasileiro Max Cavalera, os suecos Arch Enemy e Hammerfall e a estreia em Portugal dos Whitechapel e Wintersun são os destaques do Vagos Metal Fest'17, nos dias 11, 12 e 13 de agosto.

Pelo segundo ano consecutivo, o festival de heavy metal vai decorrer na Quinta do Ega (Vagos), que está a ser preparada pela câmara liderada por Silvestre Regalado para receber durante três dias mais de dez mil visitantes de Portugal e do estrangeiro, sobretudo da Espanha.

"Em 2017, o Vagos Metal Fest, regressa com a ambição de se tornar uma referência dos festivais metal a nível ibérico", transmitiu à Lusa fonte da organização, lembrando que o festival, está nomeado no Iberian Festival Awards nas categorias de Best New Festival e Best Camping Site.