Actualidade

O secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, disse hoje que o Programa TeleTrauma do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) é uma forma de integrar cuidados de saúde, beneficiando o doente.

Falando na apresentação da conferência "Inovação e Internacionalização em Telesaúde", no polo do hospital universitário do CHUC, em que foi apresentado aquele projeto, o governante frisou que, por vários motivos, a integração dos cuidados de saúde "tem falhado em Portugal".

"Com a telemedicina desenvolvida nestes moldes, com grande eficácia, segurança e qualidade da comunicação, nós conseguimos colocar os médicos de família com os médicos hospitalares a trocarem opiniões sobre uma queixa ou um sintoma que o doente apresente e tornar mais fácil o acesso a um diagnóstico diferenciado", disse Manuel Delgado, salientando que este é o caminho.