Actualidade

O vice-presidente da Comissão Europeia responsável pelo Euro, Valdis Dombrovskis, estará em Lisboa entre 23 e 24 de fevereiro, tendo previstos encontros com o Presidente da República e vários membros do Governo e uma deslocação à Assembleia da República.

De acordo com a agenda do executivo comunitário, Dombrovskis chegará a Lisboa na quinta-feira, reunindo-se nesse dia com o primeiro-ministro, António Costa, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros e "número dois" do Governo, Augusto Santos Silva.

No dia seguinte, o antigo primeiro-ministro letão, do PPE (Partido Popular Europeu), será recebido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, terá um almoço de trabalho com o ministro das Finanças, Mário Centeno, e encontrar-se-á com o Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa.