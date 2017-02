Actualidade

A Universidade da Beira Interior, sediada na Covilhã, está a realizar um projeto que tem como objetivo procurar soluções inovadoras no campo da produção de energia e novos materiais e que implica um investimento global de 1,4 milhões de euros.

Denominado "EMaDeS - Energia, Materiais e Desenvolvimento Sustentável", o projeto está a ser desenvolvido no C-MAST - Centro de Ciências e Tecnologias da Engenharia Mecânica e Aeroespacial e conta já com o financiamento aprovado no âmbito do Portugal2020, segundo refere a instituição em nota de imprensa hoje publicada na página oficial da UBI na internet.

"Com uma duração de quatro anos, envolverá uma parte significada dos elementos da unidade de investigação instalada na Faculdade de Engenharia da UBI, para procurar soluções inovadoras no campo da produção de energia e novos materiais", consta na informação.