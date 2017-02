Actualidade

A atividade económica aumentou em janeiro pelo segundo mês consecutivo, tendo o consumo privado registado também uma evolução positiva, de acordo com os indicadores coincidentes divulgados hoje pelo Banco de Portugal (BdP).

Segundo os dados do BdP, o indicador coincidente mensal para a atividade económica fixou-se nos 1,2% em janeiro, depois dos 1,0% e 0,8% de dezembro e novembro e "prolongando a tendência observada no quarto trimestre do ano passado".

Já o indicador coincidente mensal para o consumo privado subiu para os 2,5% em janeiro depois dos 2,4% e 2,3% dos dois meses anteriores e "mantendo a trajetória ascendente iniciada em agosto de 2016".