Dança

O coreógrafo Rui Lopes Graça vai passar a coordenar o centro educativo da Companhia Nacional de Bailado (CNB), na Rua Víctor Córdon, em Lisboa, na sequência da saída de Bruno Cochat, disse hoje à agência Lusa fonte daquela entidade.

De acordo com o gabinete de comunicação da CNB, Rui Lopes Graça passará a dirigir os Estúdios Victor Córdon - Centro Educativo da companhia e do Teatro Nacional de São Carlos, no Chiado, projeto lançado em setembro do ano passado pela anterior diretora, Luísa Taveira.

O coreógrafo Bruno Cochat divulgou publicamente uma "carta aberta" na qual sustenta que não lhe foram dadas razões para a rescisão do contrato assinado com a CNB para coordenar daquele espaço, nem sobre o cancelamento, na temporada, do espetáculo "1HD", da sua autoria.