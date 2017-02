Actualidade

Sete dezenas de alunos e professores de uma escola de Viana do Castelo vão participar na audiência com o Papa Francisco e cumprir o "Beija Mão Papal", anunciou hoje à Lusa a docente que organizou a visita.

"Era um sonho dos alunos do 11.º e 12.º anos de escolaridade da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica estarem perto do Papa Francisco. Depois de muito trabalho, o sonho está prestes a ser concretizado", afirmou à Lusa a professora Maria do Céu Vilela, do agrupamento de escolas Pintor José de Brito, em Santa Marta de Portuzelo.

A deslocação, que vai decorrer entre os dias 27 de fevereiro a 03 de março, está integrada no plano de atividades daquela disciplina e "tornou-se possível graças à mobilização dos alunos, da escola e da Câmara de Viana do Castelo".