Actualidade

Um surto de cólera que eclodiu em janeiro em Moçambique matou uma pessoa e afetou mais de 200, disse hoje à Lusa a diretora-adjunta de Saúde Pública, Benigna Matsinhe.

"Temos registado estes casos em alguns pontos do país e, até ao momento, a nossa preocupação tem sido monitorizar a situação e, ao mesmo tempo, assistindo os doentes", declarou à Lusa Benigna Matsinhe, avançando que, desde janeiro, foram registados 217 casos de cólera em Moçambique.

De acordo com a diretora-adjunta de Saúde Pública, as províncias de Maputo, sul de Moçambique, e Nampula, no norte, são as mais atingidas pelo surto, estando o Governo moçambicano a preparar-se para implementar o Plano de Contingência contra a doença, orçado em 59 milhões de meticais (780 mil euros).