Actualidade

O Município de Leiria desafiou hoje um grupo de embaixadores de países da América Latina a estabelecer parcerias com a região, durante uma receção na Câmara, no âmbito do "Fórum Empresarial Região de Leiria".

Em nota de imprensa, a Câmara de Leiria refere que, na sessão de boas-vindas, o presidente da autarquia, Raul Castro, destacou as potencialidades da região, em especial no campo empresarial, manifestando o desejo de aprofundamento das relações entre a região de Leiria e a América Latina.

"Estamos no centro do país, somos servidos por boas acessibilidades e temos um setor privado muito forte, nomeadamente na área dos plásticos e dos moldes", afirmou Raul Castro, citado no comunicado, ao destacar a qualidade do ensino do Instituto Politécnico de Leiria e o seu papel na criação de mão-de-obra qualificada, tal como a boa rede de respostas na área da saúde.