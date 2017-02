Actualidade

O escritor brasileiro Raduan Nassar, que recebeu hoje o Prémio Camões de 2016 no Museu Lasar Segall, em São Paulo, aproveitou o momento para fazer duras críticas ao Governo do Brasil.

Após agradecer ao Governo de Portugal pelo prémio e relembrar uma visita que fez ao país em 1976, Raduan Nassar afirmou: "Infelizmente nada é tão azul no nosso Brasil. Vivemos tempos sombrios, muito sombrios".

As palavras foram recebidas com um coro de aplausos, que acompanhou o escritor enquanto ele lia um discurso de duas páginas no qual classificou o presidente brasileiro, Michel Temer, de "golpista".