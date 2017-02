Actualidade

O mulher do Presidente do Zimbabué, Robert Mugabe, de 92 anos, afirmou hoje que este poderia concorrer às eleições do próximo ano mesmo "como cadáver", caso venha a morrer antes da votação.

Grace Mugabe acusou alguns responsáveis da União Nacional Africana do Zimbabué - Frente Patriótica ZANU-PF (no poder) de conspirarem para tomar o poder ao seu marido e sugeriu que, mesmo que Robert morra, os seus apoiantes deveriam pôr o seu nome no boletim de voto, numa mostra de amor por ele.

"Se Deus decidir levá-lo, então deveríamos pô-lo na corrida mesmo como cadáver", disse Grace aos milhares de apoiantes de Mugabe que a aclamavam num comício em Buhera, no Leste do Zimbabué. A mulher de Mugabe falava no idioma local, o Shona.