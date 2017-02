Actualidade

O Governo aprovou hoje, por diploma, a compra de 170 carros elétricos por 5,5 milhões de euros, arrancando com a primeira fase do programa de mobilidade elétrica na Administração Pública (Eco.mob), depois de concluída a fase piloto.

"Pretende-se agora dar início à 1.ª fase do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública", afirmam os ministérios do Ambiente e das Finanças, na portaria hoje publicada em Diário da República, a qual contempla financiamento da aquisição de 170 veículos em regime de aluguer operacional de veículos (AOV) durante um período de quatro anos e o financiamento de pontos de carregamento.

Os 170 novos automóveis do Parque de Veículos Estado (PVE) vão substituir veículos com mais de 10 anos, pretendendo o Governo uma melhoria do desempenho ambiental e a descarbonização dos veículos daquele parque, e ainda promover a mobilidade elétrica e reduzir custos operacionais.