Desporto

O treinador do Rio Ave, Luís Castro, disse hoje acreditar que é possível conquistar os três pontos na visita ao Sporting, no sábado, em jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro, o técnico dos vila-condenses reconheceu a qualidade do adversário mas garantiu que tal não belisca ambição do Rio Ave para esta partida.

"Será uma tarefa muito difícil, perante um Sporting servido por um treinador experiente e capaz, com um plantel com vários campeões europeus e outros de nível muito bom, animados por um espírito de ainda fazerem coisas positivas na classificação", disse Luís Castro.