Actualidade

A população do Teixoso, concelho da Covilhã, manifestou-se hoje à tarde contra o encerramento do balcão da Caixa Geral de Depósitos (CGD) naquela localidade, decisão que fonte oficial da CGD confirmou à Lusa.

"Como é do conhecimento público e consta do plano de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, previamente acordado com as autoridades europeias, está prevista a realização de um programa de restruturação da rede de agências, à semelhança da restante banca portuguesa. A agência de Teixoso será encerrada, mas os clientes serão integrados na agência da Quinta das Palmeiras, na Covilhã", refere fonte oficial da CGD em resposta escrita enviada à agência Lusa.

Uma decisão que na localidade não é bem aceite, como ficou claro durante o protesto em que foram entoadas frases como: "a Caixa é do povo, a Caixa é de todos", "respeito pelos pobres", "precisamos da Caixa aqui", "a Caixa é nossa".