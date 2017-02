Actualidade

A autoridade de gestão do programa comunitário Norte 2020 lançou hoje um concurso de 30,2 milhões de euros destinados a apoiar os municípios na reabilitação e implementação de medidas de eficiência energética em bairros sociais.

"Aumentar a eficiência energética no setor da habitação social, apoiando a implementação de medidas integradas de promoção da eficiência energética e racionalizando os consumos", é o objetivo descrito no regulamento do concurso a que a agência Lusa teve acesso.

Em comunicado, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), entidade gestora do Norte 2020, divulgou hoje a afetação de 30,2 milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) para o efeito.