Actualidade

A associação de defesa do consumidor Deco defendeu hoje que a empresa responsável pela distribuição de um medicamento retirado do mercado deve assegurar a substituição gratuita, caso os utentes precisem de novo fármaco.

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) anunciou a retirada do mercado de dois lotes do medicamento Aspirina 500 mg Granulado, devido a um problema na selagem das saquetas.

"Tratando-se de um problema que não é originado pelos consumidores, não podemos estar a sugerir aos consumidores que paguem segunda vez pelo mesmo medicamento ou por um medicamento alternativo", disse à agência Lusa Bruno Santos, responsável pela área da saúde da associação.