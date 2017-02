Actualidade

Alunos do Agrupamento de Escolas Grão Vasco, de Viseu, vão trocar afetos com idosos que estão em lares, associações ou mesmo sozinhos em casa, no âmbito de um projeto que foi hoje apresentado.

Intitulado Viseu Em Movimento (VEM), o projeto foi um dos vencedores do terceiro orçamento participativo da freguesia de Viseu.

"O nosso objetivo é trazer os meninos todos do agrupamento para fora das escolas e desenvolver neles os valores do respeito pelo outro, da inclusão e da solidariedade", explicou à agência Lusa a psicóloga Paula Fong, que desenvolve este projeto com o professor António Amaral, que o idealizou.