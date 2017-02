Actualidade

O SEF garantiu hoje que o efetivo no aeroporto de Lisboa tem sido reforçado nos últimos meses em função do número e da origem dos voos e anunciou a colocação de mais cinco inspetores nesta infraestrutura para a próxima semana.

Em comunicado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras avança que o reforço do efetivo no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, tem vindo "a ser concretizado em função do planeamento efetuado ao número de voos e origens dos mesmos, de forma a procurar corresponder às especificidades" desta infraestruturas.

Segundo o SEF, 22 novos inspetores reforçaram o controlo de fronteira em janeiro e 11 no início do mês de fevereiro, tendo também existindo durante o verão de 2016 um aumento do efetivo no aeroporto de Lisboa com a colocação de 45 estagiários.