A Associação dos Pilotos Portugueses de Linha Aérea (APPLA) reiterou hoje a sua preocupação com o encerramento da pista 17/35 no Aeroporto de Lisboa, previsto com a transformação da base aérea do Montijo para utilização comercial.

A ANA - Aeroportos de Portugal, adquirida pelo grupo francês Vinci, prevê no seu plano de expansão do aeroporto de Lisboa o encerramento da pista 17/35 para aí instalar um 'hub' (plataforma giratória de voos) e aumentar a capacidade de parqueamento de aviões, confirmaram à agência Lusa os pilotos e fontes ligadas ao processo.

"No que concerne ao Aeroporto do Montijo vir a ser um complemento ao Aeroporto Humberto Delgado, a direção da APPLA manifestou a sua preocupação com o facto de esta situação poder a levar a um eventual encerramento da pista 17/35 do Aeroporto de Lisboa", referem os pilotos num comunicado divulgado hoje.