Actualidade

O jornalista e ex-administrador do Jornal de Notícias Freitas Cruz morreu hoje aos 85 anos, disse hoje à Lusa Afonso Camões, atual diretor daquele meio de comunicação.

Afonso Camões recordou que Freitas Cruz foi o seu "primeiro diretor" em 1979 no antigo jornal O Primeiro de Janeiro, e descreveu o ex-administrador do JN como "um dos capitães da indústria na imprensa" e o responsável "pela introdução do 'offset' e da paginação eletrónica nos jornais e na televisão".

"Foi o arquiteto das emissões internacionais da RTP", disse.