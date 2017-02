Fénix

O sócio-gerente da SPDE, Eduardo Silva, afirmou hoje, durante o julgamento da "Operação Fénix", que o seu interlocutor nos contratos que a empresa celebrou com o Futebol Clube do Porto (FCP) foi o diretor da PortoEstádio, Carlos Carvalho.

O depoimento é favorável à defesa do presidente do FCP, Pinto da Costa, e do antigo administrador da SAD portista, Antero Henrique, como admitiu o advogado dos dois, Gil Moreira dos Santos.

"A realidade que foi transmitida à defesa [pelo depoimento de Eduardo Silva] é que os interlocutores não eram nem Pinto da Costa nem Antero Henrique", disse Gil Moreira dos Santos, aos jornalistas.